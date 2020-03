Tre personer er fundet døde i udbrændt bil i Uppsala

Tre lig er fundet i en udbrændt bil i Uppsala i Sverige. Politiet mener, at en forbrydelse ligger bag.

Tre personer er torsdag aften fundet døde i en udbrændt bil nær den svenske by Uppsala.

Det skriver avisen Expressen. Politiet har mistanke om, at en forbrydelse ligger bag.

- Under slukningsarbejdet påtræffes tre afdøde personer i bilen. Vi har ikke identificeret de her personer og ved ikke, hvordan de er døde, siger Daniel Wikdahl, talsmand for politiet i region Mitt.

Kort før klokken 19 modtog politiet flere henvendelser fra borgere, om at en personbil var brudt i brand i udkanten af Storvreta, der ligger nord for Uppsala. Politi og slukningsmandskab blev sendt til stedet.

Det er endnu uklart, hvordan bilen begyndte at brænde, men politiet har indledt en drabsefterforskning, fremgår det af Expressen.

Sent torsdag aften er området fortsat afspærret, og politiet er i gang med at afsøge området med blandt andet hunde. Kriminalteknikere er også ankommet til stedet.

- Vi har flere enheder på stedet, som taler med vidner og søger efter spor for at finde en forklaring på, hvordan det her er sket, siger talsmand Daniel Wikdahl.

Ingen personer er anholdt i forbindelse med hændelsen.

/ritzau/