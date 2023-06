Tre personer er fundet dræbt midt i engelsk by

Tre personer er tirsdag blevet fundet dræbt i den engelske by Nottingham.

Det oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det står tirsdag formiddag endnu ikke klart, hvordan de tre har mistet livet.

En 31-årig mand er dog anholdt og mistænkt for drab.

Der har samtidig været meldinger om en hændelse, hvor en person i en varevogn angiveligt forsøgte at køre tre andre personer over. De tre personer er blevet bragt til hospitalet, skriver Reuters.

To af de dræbte blev fundet på en vej i Nottinghams centrum tirsdag morgen omkring klokken 04.00 lokal tid.

Herefter blev det lokale politi kaldt ud til episoden ikke langt derfra, hvor en varevogn angiveligt forsøgte at køre folk over.

Senere blev en tredje person fundet dræbt på en vej lidt uden for bymidten.

- Det her er en forfærdelig og tragisk hændelse, der har kostet tre personer livet, siger politichef Kate Meynell ifølge Reuters.

- Vi tror, at de tre hændelser er forbundet, og vi har en mand i vores varetægt. Efterforskningen er stadig på et tidligt stadie, og et hold af efterforskere er ved at finde ud af, hvad der præcis er sket, lyder det.

Adskillige veje i byen er blevet lukket som følge af hændelsen. De fortsætter med at være lukket, så længe efterforskningen står på.

En borger i Nottingham fortæller, at han blev vækket af lyden af politibiler, der kørte forbi hans hjem omkring klokken 05.00 tirsdag.

- Der kom en politibil forbi. Den kørte ekstremt hurtigt og blev fulgt af endnu en og endnu en, siger borgeren, 46-årige Glen Cretton.

- De blev ved med at komme, så jeg vidste, at der skete noget alvorligt. At der skete noget inde i bymidten, siger han til nyhedsbureauet AFP.

Nottingham ligger centralt i England cirka 180 kilometer sydvest for London.

