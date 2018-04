Tre personer er omkommet i brand på norsk campingplads

En voldsom brand i en campingvogn har kostet tre mennesker livet. De døde er ikke endeligt identificeret.

Tre personer har mistet livet i en brand i en campingvogn i Norge.

Den voldsomme brand opstod tidligt lørdag morgen på en campingplads på øen Sokn, der ligger nord for Stavanger.

Det skriver det norske nyhedsbureau NBT.

- Vi har en formodning om, hvem de tre omkomne er, men det er endnu for tidligt at offentliggøre, da vi ikke er helt sikre på deres identiteter, siger politiets efterforskningsleder Per Gunnar Kvame.

De pårørende til de formodede omkomne er blevet informeret, skriver Aftenposten.

Men på grund af de store brandskader regner politiet først med endeligt at kunne bekræfte de omkomnes identiteter i næste uge.

Politiet har lørdag formiddag haft kriminalteknikere til at undersøge området og afhørt vidner til den dødelige brand, mens det kommunale kriseteam har taget sig af de øvrige gæster på campingpladsen.

- Vi ved ikke, hvordan branden er startet. Det har vidnerne heller ikke givet os brugbare oplysninger om. Vi håber, at de kriminaltekniske undersøgelser kan give os svar, siger efterforskningslederen.

Den campingvogn, som de tre omkomne blev fundet i, stod i voldsomme flammer, da politiet ankom til campingpladsen.

Da branden begyndte at sprede sig, blev de øvrige gæster på campingpladsen evakueret.

- Det var en kraftig brand, så andre campingvogne kan også være blevet brandskadede. Men der er ikke meldinger om andre personskader, siger Per Gunnar Kvame.

Politiet fik den første anmeldelse af branden klokken 05.24 lørdag morgen. Klokken 06.15 meddelte brandvæsenet, at branden var slukket.

Vandforsyningen på campingpladsen var så dårlig, at brandvæsenet måtte bruge en nærliggende sø, som var en mere sikker vandkilde, oplyser brandvæsenets vagtchef til Aftenposten.

/ritzau/NTB