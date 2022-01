Tre personer såret ved knivangreb på Tokyos universitet

En 17-årig, som angiveligt havde til hensigt at dræbe, stak tre ofre ned bagfra før eksamen.

Adskillige studerende, som var på vej til en eksamen på Tokyos prestigefyldte universitet, blev lørdag såret ved et knivoverfald.

En 17-årig studerende blev anholdt ved universitetets port. Han er mistænkt for at have udført angrebet.

Ofrene var en 18-årig dreng, en 17-årig pige og en 72-årig mand.

De to unge blev lettere såret, mens den 72-årige blev alvorligt såret.

- Vi anholdt en 17-årig mandlig studerende, som angiveligt havde til hensigt at dræbe og stak de tre ofre ned bagfra, siger en talsmand for Tokyos politi.

Den anholdte skulle ikke selv deltage i nogen eksamen. Han var ikke bekendt med nogen af ofrene.

Han sagde til politiet, at han ønskede at dø, "da jeg ikke har klaret mig godt på universitetet".

Tv-stationen NHK melder, at omkring 3700 studerende skulle til eksamen lørdag. Eksaminerne blev gennemført som planlagt. I Japan som helhed skulle over en halv million studerende til eksamen lørdag.

Voldelig kriminalitet er sjælden i Japan. Knivoverfald forekommer fra tid til anden i landet, hvor der føres meget streng kontrol med skydevåben.

En 24-årig mand, der var klædt ud som "Jokeren", blev anholdt for drabsforsøg i Tokyo under Halloween i oktober sidste år. Han havde angiveligt stukket en passager i et tog med en kniv, hvorefter han påsatte en brand.

Nogle få måneder tidligere sårede en mand adskillige personer ved et knivangreb i et lokaltog i Tokyo.

/ritzau/AFP