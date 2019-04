Tre svenske betjente er tiltalt i sag om drab på autist

20-årige Eric Torell, der havde Downs syndrom og autisme, blev dræbt sidste sommer. Tre betjente er tiltalt.

En svensk politibetjent er blevet tiltalt for at forårsage en 20-årig autists død. Det oplyser anklagemyndigheden på et pressemøde.

To andre betjente er tiltalt for tjenesteforsømmelse.

Sagen drejer sig om drabet på 20-årige Eric Torell sidste sommer. Han havde Downs syndrom og autisme.

Han blev skudt og dræbt af svensk politi i Stockholm den 2. august 2018. På sig havde han et legetøjsvåben, og han opførte sig ifølge politiet truende.

/ritzau/TT