Tre svenske regioner vil øge hjemmearbejde efter rekordsmitte

Det tyder på, at der er stigende smitte i Sverige, siger statsepidemiolog Anders Tegnell torsdag.

Sverige har torsdag registreret 3254 nye coronatilfælde.

Det er den hidtil største stigning i antal bekræftet smittede på et døgn i landet. Det skriver den svenske avis Aftonbladet.

Anders Tegnell, statsepidemiolog i Sverige, oplyser på et pressemøde torsdag, at andelen, der bliver testet positive, er steget til fem procent fra tidligere at have ligget omkring tre til fire procent.

- Det tyder på, at vi har en øgende smittespredning i samfundet, siger han ifølge nyhedsbureauet TT.

Over den seneste uge har andelen, der bliver testet positive i Danmark, ligget stabilt omkring 1,8 procent.

Den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten, skærper som følge af smittestigningen reglerne i tre regioner. Det gælder Stockholm, Västra Götaland og Östergötland.

Alle tre regioner bevarer et forsamlingsforbud på 50 personer i stedet for 300 personer, som regeringen har åbnet for.

De skærpede regler indebærer også, at personer i regionerne opfordres til så vidt muligt at holde sig fra indendørsmiljøer. Herunder butikker, museer, biblioteker og fitnesscentre. Og hvis det er muligt, bør borgerne også undgå fysisk kontakt med andre personer, end dem de bor sammen med.

Derfor bør de for eksempel melde fra til fester eller arrangementer. Borgerne bør også arbejde hjemmefra, så vidt det er muligt.

Reglerne gælder som udgangspunkt til 19. november. Men de kan forlænges, skriver TT.

Sverige har siden pandemiens udbrud registreret i alt 121.167 smittetilfælde. Med en befolkning på cirka 10,23 millioner borgere svarer det til 1184,4 smittede per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning er der i Danmark i alt bekræftet 44.034 smittetilfælde. Det svarer til 759,2 smittede per 100.000 indbyggere.

Landene kan imidlertid ikke sammenlignes en til en, da de undervejs og fortsat har forskellige teststrategier og -kapacitet.

I Sverige bliver omkring 160.000 personer testet om ugen. I Danmark er der de seneste syv dage testet over 360.000 personer.

/ritzau/