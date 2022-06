En domstol i den selverklærede republik Donetsk har idømt to briter og en marokkaner dødsstraf.

Tre udlændinge er idømt dødsstraf for at kæmpe for Ukraine

To briter og en marokkaner, der alle har kæmpet for Ukraine, er torsdag blevet idømt dødsstraf ved en domstol i Donetsk.

Det skriver flere russiske nyhedsbureauer.

Donetsk er en selverklæret, prorussisk republik i det østlige Ukraine.

Briterne, Aiden Aslin og Shaun Pinner, og marokkaneren, Brahim Saadoun, er kendt skyldige i "aktiviteter som lejesoldater og i at udføre handlinger, der har til formål at overtage magten og vælte forfatningsordenen i Donetsk".

Artiklen fortsætter under annoncen

De tre har ret til at anmode om at blive benådet eller appellere afgørelsen, skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Dommen er torsdag øjeblikkeligt blevet fordømt af Storbritannien.

- Vi er selvfølgelig dybt bekymrede over det her.

- I henhold til Genèvekonventionerne er krigsfanger berettigede til immunitet, og de bør ikke blive retsforfulgt for at deltage i kampene, siger en talsmand for den britiske premierminister, Boris Johnson.

Genèvekonventionerne er folkeretlige aftaler, som opstiller regler, der har til formål at beskytte syge, sårede, krigsfanger og civilbefolkningen under krig.

Retssagen mod de tre mænd har varet i tre dage. De har alle erklæret sig skyldige, skriver det russiske nyhedsbureau Interfax.

Den britiske udenrigsminister, Liz Truss, anerkender dog ikke afgørelsen.

- De er krigsfanger. Det her er en svindeldom uden nogen som helst legitimitet. Mine tanker er hos familierne. Vi vil fortsat gøre alt, hvad vi kan, for at støtte dem, skriver Liz Truss på Twitter.

De to briter overgav sig i april i den ukrainske by Mariupol.

Marokkaneren overgav sig i marts i den ukrainske by Volnovakha.

/ritzau/AFP