Tre ukrainske piloter er dræbt under træningsflyvning

Tre piloter fra Ukraines luftvåben er omkommet under en kollision i forbindelse med træning i luftrummet over det centrale Ukraine.

Det er et hårdt slag for Ukraine, der skal i gang med at uddanne sine piloter til at at flyve blandt andet F-16-fly, som Danmark donerer 19 af til Ukraine.

Holland donerer 42, mens Norge har erklæret, at der også er norske F-16-fly på vej til Ukraine.

De vestlige fly betyder, at ukrainske piloter skal omskoles, da de er vant til at flyve sovjetiske eller russiske krigsfly.

Artiklen fortsætter under annoncen

De tre piloter, der blev dræbt fredag, mistede livet under træning med L-39-maskiner.

Det er et fly, som blev udviklet af Tjekkoslovakiet i 1960'erne til træning.

Tjekkoslovakiet blev delt i Tjekkiet og Slovakiet i 1993 efter afslutningen på Den Kolde Krig og Sovjetunionens opløsning.

Ifølge Ukraines luftvåben skete kollisionen mellem de to L-39-maskiner i luftrummet over Zjytomyr-regionen vest for Ukraines hovedstad, Kyiv.

Artiklen fortsætter under annoncen

Videre siger luftvåbnet, at en af de dræbte piloter var kendt under kaldenavnet "Juice".

Han har givet flere interviews til internationale medier.

- Vi kondolerer over for ofrenes familier. Dette er et smertefuldt og uerstatteligt tab for os alle, siger luftvåbnet, der tilføjer, at en undersøgelse af årsagen til ulykken er undervejs.

/ritzau/Reuters