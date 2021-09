Tre ukrainske soldater dræbt af pro-russiske oprørere

Tre ukrainske regeringssoldater er blevet dræbt og ti andre er blevet såret under kampe i det urohærgede østlige Ukraine, hvor spændinger tager stadigt mere til.

Det oplyser landets hær søndag.

I de seneste 24 timer har pro-russiske oprørere skudt mod ukrainske positioner med tungt artilleri, granatkastere og droner, hedder det i en erklæring fra militæret.

Militæret siger, at to soldater blev dræbt lørdag, og at en tredje døde af sine kvæstelser søndag.

- Ti blev såret ved angrebene i den østlige Donetsk region. Der er ingen ofre blandt de lokale indbyggere, hedder det.

Ukraines regering og landets hær udkæmper en langvarig væbnet konflikt med separatister i regionerne i Donetsk og Lugansk. Konflikten brød ud, da Rusland annekterede Krim-halvøen i 2014 efter at det var kommet til en åben konflikt mellem grupper, der ville tættere på EU og pro-russiske grupper.

Regeringen siger, at 53 ukrainske soldater er blevet dræbt siden nytår. Sidste år blev 50 dræbt.

Separatisterne siger, at de har mistet over 30 soldater siden nytår.

Ukraine og dets vestlige allierede beskylder Rusland for at sende soldater og våben til separatisterne. Moskva afviser det.

Fredag sagde Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, at "det kan komme til en åben krig med Rusland".

USA's præsident, Joe Biden, har lovet fortsat støtte til Ukraine "over for den russiske aggression".

Rusland og Hviderusland indledte fredag en omfattende fælles militær øvelse med 200.000 mand. I april sendte Rusland omkring 100.000 mand til grænseområdet ved Ukraine, hvilket skabte frygt for en eskalerende konflikt.

/ritzau/AFP