Tre varetægtsfængslede russere i Norge løslades fredag

Fire russere blev i sidste uge anholdt og sigtet for at optage video af objekter, der er underlagt fotoforbud.

Tre af fire russere, der er varetægtsfængslet i Norge for at have optaget video eller billeder af objekter, som er underlagt fotobud, bliver løsladt fredag.

Det oplyser deres forsvarere til den norske avis VG.

Den fjerde vil sandsynligvis også blive løsladt, mener hans advokat.

De fire personer blev stoppet i en bil i Mosjøen i den nordlige del af Norge tirsdag i sidste uge. Fredag blev de varetægtsfængslet i en uge.

Advokat til en af russerne, Wulff Hansen, siger til VG, at de fire er turister.

- Hun siger, at hun har taget billeder af nordlys. De har været almindelige turister, som ikke havde noget andet formål i Norge, siger han.

Det er ikke bekræftet, at den fjerde russer bliver løsladt fredag. Men Arne Johansen, der er advokat for vedkommende siger til VG, at han bliver meget overrasket, hvis varetægtsfængslingen bliver forlænget.

De fire er ikke de eneste fra Rusland, der er blevet sigtet for lignende forhold i Norge i det seneste tid.

Samme dag, som de fire blev standset i Mosjøen, blev en russisk mand stoppet på vej ud af Norge ved grænseovergangen Storskog med to droner i bagagen.

15. oktober blev en mand standset i Tromsø Lufthavn med en drone i bagagen. Han har senere sagt, at han har filmet i Kirkenes, der ligger tæt på grænsen til Rusland.

Søndag blev luftrummet over to norske lufthavne - Stavanger og Haugesund - lukket i næsten en time, efter at en drone blev observeret.

Onsdag i denne uge blev en lufthavn i Bergen også lukket i nogle timer, fordi flere droner blev observeret i området omkring lufthavnen.

/ritzau/