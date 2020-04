For tredje dag behandles Boris Johnson af førende britisk lungelæge

Viceminister siger, at britisk premierministers tilstand er stabil på intensivafdeling, og at han får ilt.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, er på tredje dag indlagt på en intensiv afdeling på et hospital i London, hvor han tilses af en lungelæge, der ifølge en avis er en af Storbritanniens førende.

Over 55.000 briter er smittede med coronavirus, og dødstallet steg tirsdag med 786, så næsten 6200 mennesker nu har mistet livet under pandemien.

- Som jeg forstår det, så er premierministerens tilstand stabil, han føler sig godt tilpas og er i godt humør, siger vicesundhedsminister Edward Argar til Sky News.

- Han har tidligere fået noget ilt, men han er ikke i respirator, siger han.

Avisen The Times skriver, at Johnsons vedvarende høje feber er faldet, mens Daily Telegraph kan fortælle, at han behandles og tilses af en af Storbritanniens førende lungelæger.

- Han blev på arbejdet for at arbejde for dig, skriver avisen The Sun.

- Så bed for ham nu, lyder opfordringen.

Andre har peget på, at det kan være selvforskyldt, at Johnson nu ligger alvorligt syg på St. Thomas Hospital.

Han fortalt i sidste måned, at han ikke ville lade sig afskrække af coronavirus, og at han fortsat ville give hånd til alle. Hvilket han så gjorde, selv om der i det ørige Europa var strenge påbud om ikke at komme tæt på hinanden, endsige give hånd til andre for ikke at smitte med coronavirus.

Boris Johnson meldte sig 27. marts syg med Covid-19, der udløses af coronavirus, og gik i karantæne i embedsboligen Downing Street 10. Han blev søndag aften indlagt på St. Thomas Hospital med vejrtrækningsproblemer og kort efter overført til en intensivafdeling.

/ritzau/AFP