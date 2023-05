Tredje kandidat i tyrkisk valg kræver flygtninge sendt hjem

Hvis Tyrkiet skal ud i en anden valgrunde, hvor valget står mellem præsidentkandidaterne Recep Tayyip Erdogan og Kemal Kiliçdaroglu, er det endnu uklart, hvem valgets tredje kandidat, Sinan Ogan, vil støtte.

Det afhænger af, hvem der kan opfylde hans tre vigtigste politiske krav: At flygtninge skal sendes hjem, terrorisme skal bekæmpes, og at pro-kurdere ikke skal have indrømmelser.

Det siger Sinan Ogan i et interview med Reuters.

- Vi vil konsultere vores vælgerbase for at kunne træffe en beslutning i forbindelse med anden runde.

- Men vi har allerede gjort klart, at bekæmpelse af terrorisme og at sende flygtninge tilbage er vores røde linjer, siger Ogan.

Kun to kandidater går videre til en eventuel anden runde i præsidentvalget. Det er de to, der har fået flest stemmer.

Anden runde bliver kun afholdt, hvis ingen af kandidaterne i første runde får mere end halvdelen af alle afgivne stemmer.

Alle stemmer fra første runde er mandag eftermiddag endnu ikke talt op. Men med 99,38 procent af stemmerne optalt har Erdogan fået 49,42 procent af stemmerne, mens Kiliçdaroglu har fået 44,95 procent.

Ogan har fået 5,2 procent af stemmerne.

Sinan Ogan, som ved valget repræsenterer ATA-alliancen, har gjort sig bemærket i tyrkisk politik med sine højrenationalistiske holdninger. Han anses typisk for at støtte Erdogan frem for Kiliçdaroglu.

Han har under valgkampen ikke lagt skjul på, at han mener, at flygtninge, der opholder sig i Tyrkiet, ikke skal blive i landet.

Nærmere bestemt har han ifølge den tyrkiske avis Hurriyet lovet at "sende syrere og alle flygtninge hjem til deres lande", hvis han skulle vinde præsidentvalget.

En eventuel anden valgrunde bliver afholdt 28. maj. Den kandidat, der får flest stemmer her, bliver Tyrkiets næste præsident.

/ritzau/