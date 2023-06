Tredje nat i træk med store optøjer i Frankrig - 667 anholdt

Natten til fredag er 667 personer blevet anholdt under optøjer på tværs af Frankrig.

Det oplyser den franske indenrigsminister, Gérald Darmanin.

- I nat stod vores politi, gendarmer og brandmænd igen modigt over for sjælden vold. I overensstemmelse med mine klare instruktioner foretog de 667 anholdelser, skriver han på Twitter.

249 betjente og gendarmer er kommet til skade under nattens uro, oplyser det franske indenrigsministerium. Ingen af dem har fået alvorlige skader.

Det er tredje nat i træk, at der har været voldelige optøjer i Frankrig.

Urolighederne er opstået i kølvandet på et politidrab på en 17-årig dreng med afrikanske rødder.

Drabet har udløst store demonstrationer i Frankrig, hvor mange i lavindkomstområder og etnisk mangfoldige nabolag føler, at det franske politi har en mere voldsom fremfærd i kvarterer med indbyggere af anden etnisk baggrund end fransk.

Den 17-årige dreng, som i medierne blot er kendt som Nahel M., blev skudt på klos hold, da han sad bag rattet i en parkeret bil.

Under optøjerne er biler blevet sat i brand og bygninger vandaliseret i byer på tværs af Frankrig.

Politi var forberedt på, at mere uro var i vente natten til fredag.

Omkring 40.000 betjente og gendarmer - og dertil også specialstyrker - var sat ind for at håndtere uroen.

I flere bydele nær Paris var der indført forbud mod offentlige forsamlinger for at mindske uroen.

De foregående nætter er også hundredvis blevet anholdt. Dog ikke i lige så stort antal som natten til fredag.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, holdt torsdag et krisemøde med flere af sine ministre for at drøfte situationen.

Han har fredag indkaldt til endnu et krisemøde efter nattens optøjer. Han tager tidligt hjem fra EU-topmøde i Bruxelles for at holde mødet, som begynder klokken 13.

Den franske betjent, som tirsdag aften skød og dræbte den 17-årige dreng i Paris, har sagt undskyld til drengens familie og sagt, at han er "knust" over hændelsen.

Det siger betjentens advokat, Laurent-Franck Lienard, til det franske medie BFMTV.

Nahel M.'s mor, Mounia, har sagt til den franske fjernsynskanal France 5, at hun ikke bebrejder politiet som helhed.

- Jeg bebrejder kun én person, sagde hun efter drabet.

- Den, som tog livet fra min søn.

