To tredjedele af de tyske vælgere vil have ny regering

Næsten to tredjedele af tyskerne siger i en ny måling, at de ønsker en ny regering.

Målingen kommer dagen efter, at en anden måling viste udbredt utilfredshed blandt vælgerne med forbundskansler Olaf Scholz' regering.

En måling, som NSA har foretaget for Bild, siger 64 procent af de adspurgte, at det ville være godt for Tyskland med en anden regering, mens kun 22 procent støtter koalitionen mellem SPD, De Grønne og højreliberale FDP.

Fredag viste en meningsmåling på tv-kanalen ZDF, som var foretaget af Forschungsgruppe Wahlen, at 51 procent er utilfredse med regeringen, og at 58 procent mener, at den har gjort en dårlig indsats.

En række meningsmålinger i den seneste tid har vist, at Scholz og hans socialdemokratiske parti SPD taber stadigt mere terræn til det yderliggående Alternativ for Tyskland (AfD).

I Bilds måling får SPD 18 procent af stemmerne, hvilket er to procentpoint mindre end for en uge siden. AfD får 21 procent. De konservative kristelige demokrater CDU/CSU får 27 procent. De Grønne får 14 procent, mens FDP får otte procent og venstrepartiet Die Linke får fem procent.

Ved det næste valg til Forbundsdagen i 2025 vil det højrenationalistiske parti AfD for første gang stille med en kandidat til posten som kansler. Det sagde en af partiets to ledere, Alice Weidel, ved partiets årsmøde i sidste måned.

Scholz fra SPDbeskyldes af mange for at være afventende og passiv i sin kommunikation, og både hans viceforbundskansler, Robert Habeck og hans udenrigsminister, Annalena Baerbock - begge fra miljøpartiet De Grønne - nyder større popularitet end forbundskansleren.

/ritzau/dpa