Treer ved tyrkisk valg vil støtte Erdogan ved sidste valgrunde

Treeren ved første runde af præsidentvalget i Tyrkiet, ultranationalisten Sinan Ogan, oplyser, at han inden anden valgrunde på søndag vil støtte den siddende præsident, Recep Tayyip Erdogan.

- Vi vil støtte Folkealliancens kandidat, Recep Tayyip Erdogan, i den anden valgrunde, siger han til journalister på den statslige tv-kanal.

Ogan fik ved valget 14. maj 5,2 procent af stemmerne.

Det bidrog til, at Erdogan ikke nåede over de 50 procent af stemmerne, der ville have gjort ham til vinder i første valgrunde.

Her fik han 49,5 procent af stemmerne mod 44,9 procent til oppositionens kandidat, Kemal Kilicdarouglu. Kun de to kandidater med størst opbakning er med i den afgørende valgrunde.

Erdogan er klar favorit ved anden valgrunde. Han har siddet ved magten i Tyrkiet i 20 år.

Sinan Ogan, der altså ikke deltager i søndagens valg, beskriver sig selv som en lidenskabelig tilhænger af den type nationalisme, som det moderne Tyrkiets grundlægger, Kemal Atatürk, stod for.

Han har krævet, at millioner af flygtninge og migranter i Tyrkiet udvises af landet. Han vil bekæmpe "terrorister" med alle midler. Det er en henvisning til kurdiske grupper, der kæmper for mere selvstyre.

Kurderne er et meget stort mindretal i Tyrkiet. De udgør helt op mod 20 procent af landets befolkning.

/ritzau/AFP