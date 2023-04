Trods angreb protesterer titusinder af israelere mod retsreform

Titusinder af israelere demonstrerer lørdag mod premierminister Benjamin Netanyahus planer om at øge den politiske kontrol med landets højesteret.

I en skov af blå og hvide flag indtog store menneskemængder gaderne i Jerusalem, Tel Aviv og andre byer. Det på trods af spændinger og forhøjet sikkerhed efter flere dage med angreb.

Protesterne har stået på i over tre måneder.

Godt nok meddelte Netanyahu i sidste måned, at han sætter reformplanerne på pause. Det kom, efter at store dele af Israel var klar til at strejke og fortsætte de omfattende demonstrationer mod regeringen og dens planer.

Men planen er ikke skrottet, som demonstranterne kræver.

Lørdagens fortsatte protester finder sted trods en forhøjet sikkerhed i Israel som følge af angrebet fredag i Tel Aviv.

Her pløjede en bil ind i en gruppe mennesker på strandpromenaden i den israelske kystby. En italiensk turist blev dræbt og syv andre turister såret.

- Sikkerhed er én ting, reform er en anden, siger den 26-årige studerende Amitay Ginsberg.

- Vi vil stadig komme her og sige højt og tydeligt, at vi ikke vil lade denne reform komme igennem.

Demonstranterne tændte lys, bad for ofrene for fredagens angreb og holdt et minuts stilhed for at ære dem.

En lang række andre begivenheder i de seneste dage har ligeledes højnet spændingerne i regionen.

Tidligere fredag var to britisk-israelske søstre blevet dræbt af skud på Vestbredden.

Og natten til fredag havde Israel rettet luftangreb mod mål i Gazastriben og det sydlige Libanon som reaktion på, at der var affyret 34 raketter fra nabolandet mod nord.

Lørdag aften ventes titusinder af muslimer at samles til bøn omkring al-Aqsa moskéen i Jerusalem.

Det har vakt bekymring for, om der vil ske en gentagelse af den politiaktion mod moskéen, som i sidste uge skabte stor vrede blandt palæstinensere.

Her trængte israelsk politi ind i moskéen og slog løs på folk, har videoer vist.

Efter angrebet i Tel Aviv fredag aften meddelte Netanyahu, at han nu indkalder reservestyrker til politiet og hæren for at øge sikkerheden.

