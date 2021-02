Trods corona vil USA være økonomisk tilbage midt på året

Kongressens Budgetkontor i USA tror på hurtigere økonomisk overvindelse af coronapandemien.

Verden største økonomi, den amerikanske, vil midt i 2021 komme sig over de økonomiske følger af coronapandemien.

Sådan lyder en analyse fra Kongressens Budgetkontor (CBO). Det er en uafhængig instans, hvis opgave det er at lave beregninger om lovforslag og samfundsøkonomien til de amerikanske politikere.

Det er tidligere end i forhold til en tilsvarende prognose fra sidste år. Nu tror CBO på en vækst i år på 4,6 procent.

Sidste år skrumpede USA's økonomi med 3,5 procent som følge af covid-19.

Men det ser sløjere ud for folk i beskæftigelse. Her tror budgetkontoret, at USA først når op på et niveau fra før pandemien i 2024.

/ritzau/AFP