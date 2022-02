Trods danske F-16 fly ser litauere med bekymring mod Ukraine: Hvis krigen bryder ud, vil jeg melde mig til militæret

Eskaleringen ved Ukraines grænse får nervøsiteten til at brede sig i Litauen, hvor især den ældre del af befolkningen forbereder sig på krig

I Sakalas Gorodeckis’ skur står en nødgenerator, som han løbende tester. Ved siden af står tre grønne dunke klar til at blive fyldt med benzin. Han er forberedt. Hvis konflikten i Ukraine eskalerer, frygter han for, hvad der kommer til at ske i Litauen.