Trods fortsatte kampe vender ukrainerne hjem i tusindtal

Næsten fire måneder inde i krigen rejser tusinder af ukrainere dagligt tilbage. Slaget om Donbass kan dog resultere i nye flygtningestrømme. I går besøgte tre EU-ledere Ukraine for at vise deres opbakning

Kateryna Makarova bliver nervøs, hver gang luftalarmen hyler over den ukrainske hovedstad, Kyiv. Den 24-årige ukrainske it-analytiker er ikke optimistisk, når det gælder udsigten til fred i Ukraine. Alligevel valgte hun og hendes mor at forlade en tryg tilværelse som flygtninge i Danmark for at vende tilbage til deres krigshærgede hjemland.

“Vi talte hele tiden om, hvad der ville være bedst: At være hjemme og føle sig usikker eller ikke at være hjemme og føle sig sikker. Danmark var dejligt. Men vi er blevet meget sikrere på vores beslutning, efter vi er kommet hjem,” siger ukraineren, som ønsker at være tæt på sin 55-årige far, der er blevet indkaldt til militærtjeneste i næste måned.