Trods fremskridt: EU-observatører kritiserer valg i Zimbabwe

Valget i Zimbabwe er ifølge EU-observatører ikke foregået på lige vilkår.

Mandagens valg i Zimbabwe var både fredeligt og et klart fremskridt for Zimbabwes politiske udvikling. Men der er stadig for mange problemer, mener EU's valgobservatører i landet.

Det fortalte de på et pressemøde onsdag, hvor de også fremlagde deres anker.

En af klagerne var over den valgkommission, som skulle meddele resultatet onsdag. EU-observatørerne mener, at valgkommissionen til tider er "ensidigt" til fordel for regeringen.

Derudover undrer observatørerne sig over, hvorfor det tager så lang tid at fremlægge resultaterne.

- Det er vigtigt, at resultaterne er troværdige og gennemskuelige med en detaljeret gennemgang fra valgsted til valgsted, skriver observatørerne i deres udtalelse.

Desto længere det tager at fremlægge resultatet, desto større skade vil det gøre på troværdigheden, mener observatørerne.

EU-observatørerne var også bekendt med episoder af forsøg på at skræmme vælgere til at stemme på en bestemt måde. De fandt også, at medierne favoriserede regeringen.

