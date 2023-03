Trods klager fra oppositionen kommer Erdogan på stemmesedlen

Fredag sparkes valgkampen i Tyrkiet for alvor i gang, når en liste over kandidaterne til både præsident- og parlamentsvalget 14. maj offentliggøres.

Landets nuværende præsident, Recep Tayyip Erdogan, har siddet på posten siden 2014, og inden da var han fra 2003 til 2014 premierminister.

Erdogan vil forsøge at bevare posten, men flere oppositionspartier mener, at det slet ikke bør være muligt.

Nyhedsbureauet dpa skriver, at oppositionspartier har indgivet klager til valgkommissionen og kræver, at Erdogans navn bliver fjernet fra stemmesedlen.

Torsdag afviste valgkommissionen klagen, og Erdogan kommer derfor til at optræde på stemmesedlen.

Partierne påpegede i deres klage, at Erdogan har siddet i to embedsperioder. Ifølge landets forfatning kan man ikke sidde længere end det.

Erdogans lejr afviste dog de klager med begrundelsen om, at det seneste valg i 2018 foregik under et nyt præsidentsystem som følge af en forfatningsændring.

Præsidentens folk mener, at tavlen blev vasket ren, og at Erdogan derfor kun har siddet i en periode.

Den udlægning er kommissionen tilsyneladende enig i.

Meningsmålingerne spår dog ikke et sikkert genvalg til Erdogan og hans muslimske AKP-parti.

Tidligere i marts blev en koalition af seks oppositionspartier enige om at pege på Kemal Kiliçdaroglu, der er leder af Det Republikanske Parti, som Erdogans modkandidat til præsidentposten.

Kemal Kiliçdaroglu er uddannet økonom. Han har været medlem af Tyrkiets parlament siden 2002. Politisk betegnes han som socialdemokrat.

Valget kommer til at finde sted, lidt mere end tre måneder efter at et jordskælv ramte den sydøstlige del af Tyrkiet.

Mere end 47.000 personer i Tyrkiet mistede livet i jordskælvet.

Erdogan er blevet kritiseret hårdt for redningsindsatsen efter jordskælvet. Han har senere anerkendt og undskyldt for, at redningsarbejdet ikke forløb, som det burde.

En skyhøj inflation har også længe præget den tyrkiske økonomi, og det har også udfordret den folkelige opbakning til Erdogan.

/ritzau/