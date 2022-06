Trods krigen vil EU opbygge tech-industri i Ukraine

Mindst 200 ukrainske start up-virksomheder inden for tech-industrien vil få støtte trods fortsat krig.

Krigen i Ukraine er langt fra slut. Men i store dele af landet er der roligt, og det giver mulighed for allerede nu at se mod fremtiden. Derfor vil EU-Kommissionen nu afsætte penge til at investere i særligt nye tech-virksomheder i Ukraine.

Konkret vil EU-Kommissionen afsætte omkring 150 millioner kroner til projektet. De skal blandt andet gå til at hjælpe mindst 200 start up-virksomheder i Ukraines tech-branche, siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

- Mens det er vitalt for Ukraine at bekæmpe den russiske militære aggression, så har landet en rig start-up scene og stort potentiale for innovative virksomheder, siger Ursula von der Leyen.

Det potentiale skal beskyttes, udvikles og integreres i det europæiske "økosystem" for innovation, siger von der Leyen.

Artiklen fortsætter under annoncen

De mindst 200 nye tech-virksomheder vil få et beløb svarende til omkring 450.000 kroner hver. Derudover vil Det Europæiske Innovationsråd tilbyde virksomhedsrådgivning og "matchmaking" med europæiske virksomheder.

- Vi ønsker, at de udvider deres operation til det europæiske marked og videre ud i verden, siger Ursula von der Leyen.

Kombinationen af finansiering og rådgivning skal gøre det ukrainske tech-område mere levedygtigt, siger EU's ledende næstformand og kommissær for konkurrence, Margrethe Vestager.

- Vi opfordrer europæiske aktører inden for innovation til at hjælpe os med at støtte Ukraines deep tech fællesskab. Det skal gøre det stærkere, mere modstandsdygtigt og mere konkurrencedygtigt, siger Margrethe Vestager.

Opfordringen er blandt andet rettet mod organisationer, der har til formål at vejlede og udvikle nyopstartede virksomheder.

Det vil være muligt at søge midlerne allerede fra den 23. juni. For de start up-virksomheder, der tager det næste skridt, vil det også være muligt at søge yderligere støtte fra Det Europæiske Innovationsråd.

Rådet kan også hjælpe med at finde private investeringer, som kan tredoble de beløb, der gives i offentlig støtte.

/ritzau/