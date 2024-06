Trods kritik holder Konservative fast i tal om Labour-politik

Bølgerne gik højt, da der blev diskuteret skattepolitik i en tv-debat mellem syv forskellige britiske partier fredag aften på tv-stationen BBC.

Debatten fandt sted i forbindelse med valget i Storbritannien 4. juli.

Den konservative politiker Penny Mordaunt gentog under debatten flere gange påstanden om, at Labour ønsker at øge skatten med 2000 pund per husstand. Det svarer til cirka 17.500 kroner.

Labour-politiker Angela Rayner kaldte den konservative påstand for "en løgn".

Det Konservative Parti er af landets nationale statistikbureau Office for Statistics Regulation (OSR) blevet advaret mod at bruge beregningen. Den blev første gang brugt af premierminister Rishi Sunak i et forsøg på at kritisere oppositionens politik.

Ifølge statistikere fra OSR er det uklart, hvordan Sunak er nået frem til tallet, skriver mediet The Guardian.

Det lod dog ikke til at stoppe Penny Mordaunt fredag.

Også samtalen om indvandring fyldte her. Især Reformpartiets Nigel Farage var under beskyldning fra blandt andre De Liberale Demokrater og Det Skotske Nationalparti (SNP).

Meningsmålingerne op til valget er på nuværende tidspunkt uhyggelig læsning for Sunak og Det Konservative Parti.

Det har haft magten siden 2010, men partiet risikerer nærmest at blive udraderet af oppositionspartiet Labour, der fører med 20 procentpoint over de konservative.

Senest er kritikken væltet ned over den 44-årige Sunak, der har været premierminister siden 25. oktober 2022, fordi han torsdag forlod en række ceremonier i Normandiet før tid.

Det var her, 80-årsdagen for D-dagen blev markeret.

Kongelige og vestlige ledere var samlet på de historiske strande, hvor soldater fra USA, Storbritannien og Canada gik i land i 1944 for at indlede offensiven mod Nazityskland.

/ritzau/