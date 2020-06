Trods måneders forhandling: EU og briter fortsat langt fra aftale

Storbritannien og EU kan fortsat ikke blive enige om aftale for det fremtidige forhold, siger forhandlere.

Der er stadig ikke sket fremskridt i forhandlingerne om fremtiden mellem EU og Storbritannien efter fjerde forhandlingsrunde.

Det siger Michel Barnier, som er EU's chefforhandler, på en pressekonference fredag.

- Jeg er EU's forhandler, og det er mit ansvar at fortælle sandheden. Og sandheden er, at der ikke har været nogen væsentlige fremskridt i denne uge.

- Vi kan ikke fortsætte sådan her for evigt, siger han.

Denne forhandlingsrunde er den sidste, før deadline om at forlænge overgangsperioden efter brexit nærmer sig 30. juni.

Det er især spørgsmål om fiskeri, regler for statsstøtte og konkurrencevilkår, som splitter parterne.

Der er ingen fremskridt på nogen af de punkter, som er afgørende for EU, siger Barnier fredag. Det samme har han sagt på pressekonferencer efter de forrige forhandlingsrunder.

De sidste tre forhandlingsrunder er på grund af coronapandemien blevet afviklet som videokonference.

Og nu er der behov for, at partnere mødes til fysiske møder, hvis der skal ske fremskridt, mener Storbritanniens chefforhandler, David Frost.

- Fremskridtet er fortsat begrænset, men vores samtaler har været positive i tonen.

- Men vi er tæt på at nå grænsen for, hvad vi kan opnå gennem dette format (videokonferencen red.), hvor de formelle runder er fjernet, siger Frost.

Første forhandlingsrunde blev indledt i Bruxelles 2. marts. Herefter skulle forhandlingerne skiftevis være i Bruxelles og London.

Storbritannien forlod officielt EU 31. januar med en overgangsperiode til årets udgang, hvor landet stadig følger EU's regler.

Den overgangsperiode kan forlænges, men det skal senest gøres 30. juni. Storbritannien står dog fast på, at det ikke kommer til at ske.

Barnier understreger fredag, at EU gerne vil være med til at forlænge perioden med op til to år.

/ritzau/