I foråret ramte coronapandemien en række svenske plejehjem hårdt. Dødstallene steg dramatisk, og siden har der været lukket for pårørende. Men fra i dag ophæves besøgsforbuddet, og nu er den store opgave at balancere de menneskelige og de sundhedsfaglige hensyn, siger Inger Börmark, der er sektorchef for ældreplejen i Göteborg Øst