Trods ukrainsk fremgang får krigen måske aldrig en vinder

De seneste dage har Ukraine trængt de russiske besættelsesstyrker tilbage både mod syd og i øst omkring Ukraines næststørste by Kharkiv. Vi har generelt ringe information om, hvordan det præcist går på slagmarken, og begge parters kommunikation herom indgår i kommunikationskrigen, så den skal man kun tage kritisk for pålydende. Men selv det russiske forsvarsministerium bekræfter, at styrker er trukket fra frontlinjen udenfor Kharkiv for at styrke frontlinjen omkring Donetsk.

Ukraine har længe annonceret en modoffensiv mod syd med en ambition om at genindtage byen Kherson, og de russiske besættelsesstyrker har reageret ved at flytte styrker fra Donbass i øst mod syd – og dermed gjort sig sårbare i øst. De ukrainske styrker har udnyttet russernes bevægelser på begge fronter til egen fordel og ydmyget invasionsmagten. Det er det største tilbageslag for Rusland i krigen, siden man måtte opgive kampagnen fra nord mod Kyiv, som var en del af Ruslands plan A, da invasionen begyndte 24. februar 2022.