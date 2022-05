Trods ungarsk uvilje tror EU-chef på oliesanktioner mod Rusland

EU-landenes ledere mødes mandag til et todages topmøde i håb om at nå en sjette runde sanktioner mod Rusland.

EU's medlemslande bør være i stand til at enes om nye sanktioner mod Rusland, når de mødes senere mandag til et todages ekstraordinært topmøde om situationen i Ukraine.

Herunder at vedtage sanktioner mod import af russisk olie. Det siger EU's udenrigspolitiske chef, Josep Borrell, til fransk radio.

- Vi er nødt til at tage en enstemmig beslutning. Der var hårde forhandlinger i går eftermiddags, lige som der har været her til morgen.

- Jeg tror, at vi i eftermiddag vil være i stand til at tilbyde lederne af medlemslandene en aftale, siger han.

Det er indtil nu ikke lykkedes at blive enige om oliesanktioner over for Rusland efter den russiske invasion i Ukraine. Det har særligt stødt på modstand fra Ungarn, der politisk og økonomisk er tættere forbundet med Rusland end nogen af de øvrige medlemslande.

På spørgsmålet om, hvorvidt sanktioner mod russisk olie også denne gang vil slå fejl, siger Borrell:

- Nej, det tror jeg ikke. Der vil til slut komme en aftale.

Der er tale om den sjette runde af EU-sanktioner mod Rusland.

/ritzau/Reuters