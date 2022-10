Trodsig Truss vil kæmpe videre for skattelettelser

Efter en begivenhedsrig måned i spidsen for den britiske regering kunne Liz Truss onsdag tale til sin første partikongres for Det Konservative Parti i Birmingham.

Her skulle hun blandt andet forsvare et vækstudspil, der indeholdt ufinansierede skattelettelser i en grad, så den britiske centralbank måtte købe britiske statsobligationer op for at stabilisere renten.

- Vi vil altid være et parti, der går ind for lave skatter, sagde Liz Truss, der tegnede et billede af en dyster tid forude for Storbritannien.

- Vi samles på et kritisk tidspunkt for Storbritannien. Det her er stormfulde dage.

- Jeg er fast besluttet på at få Storbritannien i gang, at få os gennem stormen og sikre os et stærkere fodfæste.

Truss overtog premierministerposten fra Boris Johnson i starten af september. Det har ikke skortet på ting at tage sig til i Truss' første måned.

Storbritanniens regent gennem 70 år, dronning Elizabeth, afgik ved døden 8. september, og Rusland har annekteret fire ukrainske regioner.

Derudover har hendes regering allerede fremlagt planer for et budget næste år. Budgettet indeholdt skattelettelser svarende til 378 milliarder kroner. De skal primært lette skatten for de rigeste.

Det har Truss og hendes finansminister ikke forsøgt at dække over.

De siger, at ved at give til de mest velhavende kan de sætte gang i væksten. Og at der hen ad vejen vil komme en nedsivning til andre borgere i form af beskæftigelse og højere løn. Men hun vil finansiere sin plan for lånte penge.

Det havde finansmarkederne ikke appetit på. Den britiske statsgæld var blevet faretruende høj, og renterne på statsobligationer tog et ordentligt hop som reaktion på regeringens planer.

Rentestigningerne blev så store, at den engelske centralbank, Bank of England, blev bekymret og lavede et opkøb af statsobligationer for at "genoprette ordnede markedsforhold".

- Disse opkøb vil blive udført i hvad end skala, det er nødvendigt for at opnå dette udfald.

Siden Bank of Englands indgreb har den britiske regering vendt om på dele af skattelettelserne. Men ifølge Liz Truss vil hun fortsat kæmpe for yderligere skattelettelser i Storbritannien.

- Jeg vil ikke tillade en anti-vækst koalition at holde os nede, sagde hun til sine partifæller.

/ritzau/Reuters