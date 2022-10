Tropisk storm fanger filippinere i mudder og vand: 72 døde

Dødstallet efter en tropisk storm, som har bragt oversvømmelser og jordskred til det sydlige Filippinerne, er steget til 72.

Det oplyser en talsperson for myndighederne ifølge nyhedsbureauet Reuters natten til lørdag dansk tid.

33 personer er blevet såret, og 14 mennesker savnes, fortæller talspersonen, Bernardo Rafaelito Alejandrom, til en lokal radiokanal.

Allerede i løbet af fredag stod det klart, at det stod slemt til.

Redningsfolk hastede ifølge nyhedsbureauet AFP til en bjerglandsby, som var blevet begravet i mudder.

Efter voldsom regn i løbet af natten ramte store vandmængder blandet med mudder, sten og væltede træer den lille by Kusiong. Det oplyser civilforsvarets kontor i byen.

I alt var der i området omkring den noget større nærliggende by Datu Odin Sinsuat ifølge AFP 50 døde. Her stod Kusiong for mange af de døde.

Mange borgere blev overrasket af vandmængderne, som steg hurtigt lige inden daggry. Det oplyser Naguib Sinarimbo, som er civilforsvarschef i den regionale regering.

De værst ramte områder ligger på Mindanao, Filippinernes næststørste ø, som ligger sydligt i landet.

I alt blev ni mindre byer - hovedsageligt landsbyer - omkring Cotabato, hvor der bor cirka 300.000 mennesker, oversvømmet fredag. Også Cotabato selv blev ramt af omfattende oversvømmelser.

Øen Mindanao rammes ikke så ofte af de over 20 tyfoner, som typisk rammer landet hvert år, skriver AFP. Men de tyfoner, som rammer øen, er typisk mere dødelige end dem, der rammer hovedøen, Luzon.

Lørdag ventes den tropiske storm, som hedder Nalgae, at bringe voldsom regn til regionen omkring hovedstaden Manila, som netop ligger på Luzon.

Nalgae har haft maksimale vindstød på op til 160 kilometer i timen.

Tidligt lørdag lokal tid gik Nalgae i land i regionen Catanduanes, som ligger umiddelbart øst for Luzon.

