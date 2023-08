Tropisk storm kan ramme Californien for første gang i 84 år

Den amerikanske delstat Californien forbereder sig på sin første tropiske storm siden 1939.

Det skriver Los Angeles Times og nyhedsbureauet Reuters.

Konkret forventes uvejret at ramme den sydlige del af Californien. Den tropiske storm bliver kaldt "Hurricane Hilary", som kan oversættes til orkanen Hilary.

En orkan er en kraftig tropisk storm.

Los Angeles Times skriver lørdag, at regndråberne er begyndt at falde ned over nogle ørkenområder.

Under et pressemøde har borgmesteren i Los Angeles, Karen Bass, opfordret til, at den tropiske storm tages seriøst.

- Vi er ikke vant til at forberede os på orkaner, men dette er endnu et eksempel på klimaforandringerne, så vi er nødt til at være forberedte på klimabegivenheder, som vi ikke er vant til, siger hun.

Amerikanske myndigheder har advaret om risiko for oversvømmelser, tornadoer og farlige bølger.

USA's præsident, Joe Biden, kom fredag med en opfordring til de udsatte borgere. Det skriver BBC.

- Jeg opfordrer alle på stormens vej til at tage forholdsregler og lytte til vejledningen fra statslige og lokale embedsmænd.

Ifølge en rapport fra University of California San Francisco er der flere end 171.000 hjemløse i Californien. 30 procent af USA's hjemløse holder til i delstaten.

Geoffrey Deedrick, som er politichef i Los Angeles har udtalt, at der arbejdes på at informere de hjemløse om, at en tropisk storm er på vej.

- Vi støder ind i mange mennesker, som ikke ved, at der er noget på vej, siger han ifølge Los Angeles Times.

