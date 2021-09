Trudeau efter snæver valgsejr: Vi går mod lysere dage

Canadas vælgere har søndag sikret, at landet kan komme igennem coronapandemien på en god og sikker måde.

Sådan lyder det fra den genvalgte premierminister, Justin Trudeau.

- Canadierne sender os tilbage på arbejde med et klart mandat til at komme godt igennem coronapandemien og mod lysere dage, siger Trudeau i sin vindertale tidligt tirsdag morgen dansk tid.

- Det er præcis, hvad vi er klar til at gøre, fortsætter han.

Premierministeren udskrev i august valg i Canada. Det skete, under to år efter at der havde været valg i oktober 2019.

I august lå Trudeau godt i meningsmålingerne - blandt andet som følge af regeringens håndtering af coronapandemien.

Derfor spekulerede mange i, at Trudeau med et valg i utide ville forsøge at genvinde det flertal i parlamentet, som hans parti mistede i 2019.

Det er ikke lykkedes, og Trudeau må dermed danne mindretalsregering igen.

Ifølge premierministeren selv udskrev han valg for at sikre en stabil kurs gennem den fortsatte coronapandemi.

- Der er nogle, der har talt om splittelse, men det er ikke, hvad jeg har set de seneste uger på tværs af hele landet. Jeg har set canadiere, der står sammen og er fast besluttede på at komme ud af den her pandemi.

- Jeg forstår jer, når I siger, at I bare gerne vil tilbage til de ting, som I elsker, og at I ikke gider bekymre jer om corona eller valg, siger Trudeau.

Trudeau blev valgt som canadisk premierminister i 2015 med et overvældende flertal. Siden har han dog mistet en del popularitet i landet.

/ritzau/Reuters