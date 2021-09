Trudeau er i fare for at tabe mandagens valg i Canada

To dage før valget i Canada er der næsten dødt løb mellem det regerende Liberale Parti og De Konservative. Det viser en måling lørdag.

Premierminister Justin Trudeau udskrev ellers valget i utide for at sikre sig en parlamentarisk bonus for håndteringen af coronakrisen.

Målingen fra instituttet The Leger, der offentliggøres i avisen Journal De Montreal, giver 33 procent til De Konservative og 32 procent til Trudeaus Liberale.

På tredjepladsen kommer det moderat venstreorienterede parti Nyt Demokrati med 19 procent.

Det tætte løb mellem de to store partier har givet fornyet interesse for, hvor mange der vil stemme mandag.

En lav valgdeltagelse har historisk været en fordel for De Konservative.

- Hvis valgdeltagelsen bliver usædvanlig, så kan vi stå over for mange overraskelser mandag aften, siger valganalytiker Philippe Fournier.

Trudeau satsede ved at udskrive valg midt i valgperioden. På det tidspunkt havde han en solid føring i målingerne

Men lige nu kæmper han en hård kamp for at beholde sit job. For mange canadiere har tydeligvis ikke forstået meningen med at skulle til valg i utide. Slet ikke på et tidspunkt hvor en fjerde bølge af covid-19 synes på vej.

Både Trudeau og hans konservative rival, Erin O'Toole, fører lørdag valgkamp i en region i delstaten Ontario med mange pladser i parlamentet.

En af de højeste prioriteter for et flertal af de canadiske vælgere er indsatsen mod klimaforandringer ifølge AFP.

Men for partiet De Grønne har det ikke givet fremdrift. Det ser i målingen ud til at havne på mellem to og tre procent. Ved det seneste valg for to år siden fik partiet 6,5 procent af stemmerne.

Canada er verdens fjerdestørste olieproducent.

/ritzau/Reuters