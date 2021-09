Trudeau risikerer at tabe hurtigt valg i Canada

Canadas premierminister, Justin Trudeau, søgte et hurtigt valg for at sikre sig et flertal, men hans strategi risikerer at give bagslag.

Med blot en uge tilbage til valget står Trudeaus liberale parti til 33 procent af stemmerne, hvilket ikke er nok til at skabe et flertal. Det viser meningsmålinger fra Nanos Research mandag.

Trudeau risikerer ifølge meningsmålingerne at tabe til Canadas konservative parti, der er ledet af den relativt ukendte Erin O'Toole.

Unavngivne kilder i Trudeaus liberale parti peger på en mangelfuld valgkampagne fra Trudeau som en af årsagerne til den dalende popularitet.

En anden årsag er ifølge kilderne, at der ikke har været forståelse i befolkningen for at afholde et valg under en pandemi og med to år tilbage af Trudeaus valgperiode.

- Jeg ville ønske, at han ikke havde udskrevet valg, siger en insiderkilde i det liberale parti.

Trudeau har siddet på magten i Canada siden 2015 og blev genvalgt i 2019.

Ved seneste valg tabte Trudeaus parti 20 mandater i parlamentet fra 177 til 157 mandater. Partiet fik dengang 33 procent af stemmerne.

Der er i alt 338 mandater i Canadas parlament. Trudeaus parti er i dag 13 mandater fra at have flertal.

I august udskrev han valg i landet 20. september for at genvinde flertallet.

Han ville forsøge at udnytte regeringens popularitet efter håndteringen af coronapandemien.

Den var blandt andet blevet skabt på grund af økonomisk støtte til enkeltpersoner og virksomheder og høje vaccinationsrater efter en effektiv udrulning af vacciner.

Trudeaus popularitet led et knæk inden valget i 2019 efter beskyldninger om dobbeltmoral både i forhold til klimapolitik og i forhold til en såkaldt blackfaceskandale.

Her kom det frem, at han flere gange i sin ungdom havde malet ansigtet mørkt til kostumefester.

/ritzau/Reuters