Trudeau undskylder for endnu en episode med brunmalet ansigt

Onsdag måtte Trudeau undskylde for et billede med brunmalet ansigt. Nu er en kontroversiel video dukket frem.

Mindre end et døgn efter at Justin Trudeau måtte undskylde for at have malet sit ansigt brunt til en fest i 2001, er Canadas liberale premierminister igen ude at bede om forladelse.

Denne gang drejer det sig om en video fra starten af 1990'erne, der viser Trudeau i sine teenageår dækket i mørk makeup, mens han danser og laver ansigter.

Videoen blev offentliggjort af det canadiske medie Global News torsdag.

Til de fremmødte journalister i byen Winnipeg i Canada siger Justin Trudeau, at han beklager sine racistiske handlinger dybt.

Premierministeren siger videre, at han på det tidspunkt ikke forstod, hvor stødende det var over for raceminoriteter, som dagligt oplever forskelsbehandling på grund af deres hudfarve.

- Det, jeg gjorde, sårede dem. Jeg sårede mennesker, som ikke skal udsættes for intolerance og diskrimination på grund af deres identitet, siger Trudeau.

- Dette er noget, som jeg beklager på allerdybeste vis.

- At male sit ansigt mørkere - uanset konteksten af omstændighederne - er altid uacceptabelt på grund af den racistiske historie, der hører til blackface, siger han.

Ordet "blackface" bruges om en nedladende og karikeret form for sminke, der første gang blev brugt i 1800-tallet for at efterligne sorte slaver.

Global News oplyser, at mediet fik videoen af Justin Trudeau tilsendt af en kilde fra Det Konservative Parti i Canada.

Onsdag var Trudeau ude at undskylde for, at han som lærer til en fest på en skole i 2001 havde malet sit ansigt brun.

Trudeau var til festen klædt ud som Aladdin, da temaet til festen var "Arabiens nat".

Undskyldningen kom, efter at det amerikanske magasin Time havde bragt et billede af ham fra festen.

Billedet har både vakt debat og ført til kritik af premierministeren.

Den konservative leder, Andreew Scheer, mener endda, at billedet viser, at hans liberale rival ikke er en passende leder for Canada.

Canada skal til valg den 21. oktober, og premierminister Trudeau står svækket i hjemlandet, hvor flere kontroverser har plaget ham.

/ritzau/dpa