Trudeau vil udnytte coronapopularitet og udskrive valg

Canadas premierminister, Justin Trudeau, forventes at udskrive valg på søndag.

Det oplyser en unavngiven embedsmand med indsigt i sagen ifølge nyhedsbureauet AP.

Valget skal efter sigende afholdes mandag den 20. september.

Hensigten med valget er angiveligt at skaffe sig størstedelen af pladserne i nationalforsamlingen.

For to år siden tabte Trudeaus parti, Det Liberale Parti, stemmer ved valget, og han er således afhængig af oppositionens støtte for at opnå flertal for sin politik.

Canada er et af de lande i verden, hvor størstedelen af befolkningen er fuldt vaccineret, og Trudeau vil derfor forsøge at udnytte, at han har styret Canada godt igennem pandemien.

Premierministeren er dog mindre populær, end var ved valget for seks år siden, men hans regerings håndtering af coronakrisen betragtes mestendels som en succes.

/ritzau/