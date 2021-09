Trudeaus sats på tidligt valg i Canada kan give bagslag

Canadierne skal mandag stemme om et nyt parlament, og ifølge en måling i weekenden er der udsigt til et tæt opgør mellem premierminister Justin Trudeaus regerende Liberale Parti og oppositionspartiet De Konservative.

Den nuværende valgperiode udløber først om to år, men Trudeau besluttede at udskrive valg før tid i håb om at blive belønnet af vælgerne for en gnidningsfri udrulning af vacciner mod covid-19.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Da Trudeau offentliggjorde sin beslutning i august, lå hans parti til at få et flertal i Canadas parlament, og generelt var der i befolkningen opbakning til regeringens håndtering af coronapandemien.

Derimod var den nye leder af De Konservative, Erin O'Toole, stort set ukendt for de fleste vælgere, og partiet haltede efter i meningsmålingerne.

Men nu ligger de to rivaler stort set side om side. Lørdag gav en måling 33 procent til De Konservative og 32 procent til Trudeaus liberale.

På tredjepladsen kommer det moderat venstreorienterede parti Nyt Demokrati med 19 procent

Den 48-årige O'Toole har i den 35 dage lange valgkamp præsenteret sig som en mere midtsøgende politiker end tidligere ledere af De Konservative, skriver BBC.

- Fra den første dag som leder har min prioritet været at opbygge en konservativ bevægelse, hvor alle canadiere kan føle sig hjemme, sagde han i sidste uge.

- Vi er ikke længere din fars konservative parti, tilføjede O'Toole, der også har udtrykt støtte til LGBT-personers rettigheder.

Han har også gjort sig til hos Canadas fagforeninger og lovet at fordoble den økonomiske hjælp til arbejdere med lave indkomster.

- Det er nok den mest moderate udgave af dette forenede parti, siden det blev grundlagt, siger politolog Elizabeth Goodyear-Grant fra Queen's Universitet med henvisning til, at den nuværende udgave af De Konservative blev dannet ved en sammenlægning af flere partier i 2003.

Det tætte løb mellem de to store partier har givet fornyet interesse for, hvor mange der vil stemme mandag.

En lav valgdeltagelse har historisk været en fordel for De Konservative.

En af de højeste prioriteter for et flertal af de canadiske vælgere er indsatsen mod klimaforandringer

Men for partiet De Grønne har det ikke givet fremdrift. Det ser i målingen ud til at havne på mellem to og tre procent. Ved det seneste valg for to år siden fik partiet 6,5 procent af stemmerne.

