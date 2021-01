Truede kongresformand: Jeg skyder en kugle gennem hendes knold

Politiet fandt flere våben og store mængder ammunition i mands trailer efter Trump-støtter angreb Kongressen.

En mand med en maskinpistol er blevet sigtet for at true formanden for Repræsentanternes Hus i USA, Nancy Pelosi, på livet i forbindelse med stormløbet på den amerikanske kongresbygning tidligere på ugen.

Cleveland Grover Meredith deltog inden i præsident Donald Trumps famøse rally, og herfra sendte han en sms, hvor han skrev at han ville "skyde en kugle gennem knolden på hende på direkte tv".

Det oplyser de føderale myndigheder ifølge avisen New York Times.

Manden var kørt til Washington dagen forinden. Her havde han boet på et Holiday Inn-hotel i Washington for at deltage i onsdagens protester, der samlede tusinder af radikalt højreorienterede Trump-støtter. Angiveligt for at protestere mod, at valgsvindel fratog Trump sejren ved præsidentvalget i november.

Forbundspolitiet FBI fandt i Merediths trailer adskillige våben og en stor mængde ammunition. Det gjaldt blandt andet en pistol af mærket Glock og en automatriffel Tavor X95, der kan affyre over 700 skud i minuttet.

Ifølge CNN havde han sendt adskillige truende sms'er rettet mod Pelosi. Udover at skyde hende gennem hovedet, skrev han også, at han ville køre hende over.

Han er sigtet for trusler, for at besidde ikke-registrerede våben og for ulovlig besiddelse af ammunition.

Det fremgår ikke af de forskellige rapporter, om han direkte deltog i angrebet på kongresbygningen.

Han vil fredag blive stillet for en dommer.

Blandt de mange anholdte er Richard Barnett, som under stormen på The Capitol lod sig fotografere i Pelosis kontor med støvlerne oppe på hendes skrivebord.

Lonnie Coffman var kommet til Washington fra delstaten Alabama for at deltage i protesterne. Han havde parkeret sin varevogn tæt på kongresbygningen.

Her fandt politiet 11 molotovcocktails og en række våben. Han var en blandt 13 personer, som fredag blevet sigtet for vold og ulovlig indtrængen i Kongressen.

/ritzau/