Trump-administration vil fyre anklager: Nægter at gå af

Fremtrædende statsanklager i USA nægter at træde tilbage. Han hørte om mulig afskedigelse i pressemeddelelse.

Fredag meddelte præsident Donald Trumps administration, at statsanklageren Geoffrey Berman træder tilbage fra sin stilling.

Berman er statsanklager i New Yorks sydlige distrikt. Han har blandt andet spillet en central rolle i anklagemyndighedens undersøgelse af Trump-advokat Michael Cohen.

Han har desuden undersøgt Trump-rådgiver Rudy Giuliani. Giuliani menes at have arbejdet på at få Ukraine til at indlede en efterforskning mod tidligere vicepræsident Joe Biden og hans søn, Hunter.

I en pressemeddelelse oplyste justitsminister William Barr, at Berman træder tilbage. Han pegede desuden også på en kandidat som afløser for Berman.

- Jeg takker Geoffrey Berman, som træder tilbage efter to et halvt år som anklager for det sydlige distrikt i New York, lød det fra Barr i pressemeddelelsen.

Men Berman selv afviser, at han er trådt tilbage. Og han har heller ikke planer om det. Han hørte først om den mulige afskedigelse via pressemeddelelsen.

- Jeg er ikke trådt tilbage, og jeg har ingen intention om at træde tilbage.

- Jeg træder tilbage, når præsidenten har udpeget en kandidat, som bliver godkendt af Senatet. Indtil da fortsætter vores undersøgelser uden afbrydelser, siger Berman.

Ifølge William Barr er Berman færdig i stillingen 3. juli.

