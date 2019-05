Trump-administration vil sælge våben uden om Kongressen

Senator: USA vil sælge våben til Saudi-Arabien, selv om de risikerer at blive brugt mod Yemens civile.

Præsident Donald Trumps administration vil sælge våben til Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater som følge af bekymringer omkring Iran.

Det sker, selv om Kongressen frygter, at de vil blive anvendt i det krigshærgede Yemen, siger en senator fredag.

Senator Robert Menendez, som er den ledende demokrat i Senatets udenrigsudvalg, har brugt sine beføjelser til at blokere for salget af titusindvis af præcisionsbomber til de to lande i Mellemøsten.

Det gjorde han af frygt for, at den humanitære krise i Yemen vil blive forværret.

Men Trump-administrationen har meddelt medlemmer af Kongressen, at den vil omgå reglerne om, at salget skal godkendes af kongresmedlemmer.

- Jeg er skuffet, men ikke overrasket over, at Trump-administration endnu engang hverken lægger vægt på at prioritere vores langsigtede sikkerhedspolitiske interesser eller tænker på menneskerettighederne - men i stedet favoriserer autoritære regimer som Saudi-Arabien, siger Menendez i en erklæring.

Han understreger samtidig, at administrationen ikke tager hensyn til, at det legale krav er opfyldt, så den kan handle på denne måde.

- Millioner af liv afhænger af det, siger Menendez.

Den saudiarabisk-ledede koalition i Yemen har udført en række luftangreb mod Yemens oprørskontrollerede hovedstad, Sanaa, og andre byer, hvorved mange civile er blevet ramt.

Den saudiarabisk-ledede koalition har i fire år bekæmpet houthi-oprørerne i Yemen for at få genindsat Yemens internationalt anerkendte regering.

Titusindvis af folk har mistet livet i den årelange krig. Situationen i Yemen beskrives af FN som verdens værste humanitære katastrofe.

Konflikten i landet opfattes af mange som en satellitkrig mellem de to stormagter i Mellemøsten, Saudi-Arabien og Iran.

