Trump advarer mod at standse våbensalg til Saudi-Arabien

At standse et stort våbensalg til Saudi-Arabien vil gøre mere ondt på USA end på saudiaraberne, mener Trump.

Til trods for journalisten Jamal Khashoggis død mener den amerikanske præsident, Donald Trump, at det vil ødelægge mere for USA, end det vil for Saudi-Arabien, hvis han standser USA's salg af våben til saudiaraberne.

- Saudi-Arabien har bestilt udstyr og forskellige ting for 450 milliarder dollar (godt 2,9 billioner kroner). Heraf er de 110 milliarder en militær bestilling, siger Trump lørdag.

- Det vil give over en million job. Derfor vil det ikke hjælpe os at annullere bestillingen eller lignende. Det vil gøre langt mere ondt på os, end det vil på dem, tilføjer han.

Donald Trump nævner også, at USA risikerer, at Saudi-Arabien går til Kina eller Rusland for at købe våben, hvis landet ikke gennemfører handlen.

- Men der er andre ting, man kan gøre, herunder sanktioner, siger han.

Adskillige verdensledere, FN og EU har fordømt Jamal Khashoggis død og opfordret Saudi-Arabien til en grundig undersøgelse af sagen.

Den saudiarabiske journalist, som blandt andet skrev kritisk om styret i Saudi-Arabien, døde på landets konsulat i den tyrkiske storby Istanbul den 2. oktober.

Ifølge Saudi-Arabien døde han i et slagsmål med ansatte på konsulatet.

Flere amerikanske politikere og tyrkiske embedsfolk er dog åbenlyst skeptiske om validiteten af den forklaring.

/ritzau/AFP