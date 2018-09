Trump advarer om stor tragedie før planlagt angreb i Idlib

Hundredtusindvis af mennesker risikerer at dø, hvis Syrien, Iran og Rusland gennemfører angreb, siger Trump.

Syriens regeringsstyrker planlægger med støtte fra Rusland og Iran en omfattende offensiv i Idlib-provinsen i det nordlige Syrien.

Det oplyste landene mandag.

Men nu advarer USA's præsident, Donald Trump, Rusland og Iran mod at samarbejde med den syriske præsident.

På Twitter skriver Trump, at et angreb på Idlib-provinsen kan udløse en "menneskelig tragedie".

- Syriens præsident, Bashar al-Assad, må ikke hensynsløst angribe Idlib-provinsen. Russerne og iranerne begår en alvorlig fejl, hvis de deltager i denne potentielt menneskelige tragedie

- Hundredtusindvis af mennesker risikerer at blive dræbt. I må ikke lade det ske!, skriver Donald Trump på Twitter.

FN's særlige udsending til Syrien, Staffan de Mistura, anslår, at der fortsat befinder sig omkring 10.000 militante islamister fra al-Nusra og al-Qaeda i Idlib-provinsen.

Mandag udtalte den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, at situationen i Idlib ikke kan tolereres uendeligt, og at Syrien er i sin gode ret til at udslette de militante. Det skriver nyhedsbureauet Interfax.

Også den iranske udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, støtter op om Lavrovs udmeldinger. Det fortalte han mandag, da han ankom til Syrien:

- De militante må udrenses fra Idlib, var meldingen.

Irans præsident, Hassan Rouhani, skal mødes med den russiske præsident, Vladimir Putin, og Tyrkiets leder, Recep Tayyip Erdogan, i Iran, oplyser Irans udenrigsministerium mandag til Fars News.

