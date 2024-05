Trump-advokat beskylder pornostjerne for at slå plat på sexhistorie

Donald Trumps advokat beskylder pornostjernen Stormy Daniels for at forsøge at tjene penge på historien om, at hun havde sex med den tidligere præsident.

Daniels siger, at hun i 2006 havde sex med Donald Trump. Det afviser ekspræsidenten.

I et forsøg på at underminere Daniels' troværdighed henviser advokat Susan Necheles under torsdagens retsmøde i tys-tys-sagen mod Trump til opslag på sociale medier.

I opslagene gør Daniels reklame for forskellige produkter på sin onlinebutik på cirka det tidspunkt, hvor Trump blev tiltalt.

- En stor del af af dit levebrød har i en række år været at tjene penge på historien om, at du havde sex med præsident Trump, og at du vil hjælpe med at få Trump dømt, ikke? spørger Necheles.

Blandt de produkter, som advokaten fremhæver, er en tegneserie, som hedder "Political Power: Stormy Daniels" - på dansk "Politisk Styrke: Stormy Daniels".

Også et stearinlys, hvorpå der står "Stormy Saint of Indictments" fremhæves af Trumps advokat. Det betyder "Stormy Tiltalernes Helgen".

Tirsdag fortalte Stormy Daniels i mange timer om sin påståede affære med Donald Trump i en forklaring, der af anklagerne blev beskyldt for at være unødvendig detaljeret.

45-årige Daniels spiller en vigtig rolle i tys-tys-sagen.

Trump er nemlig tiltalt for at manipulere regnskabsmateriale, i forbindelse med at Daniels fik udbetalt 130.000 dollar - omkring 900.000 kroner - af den tidligere Trump-advokat Michael Cohen for at holde tæt om sin relation med Trump inden præsidentvalget i 2016.

Sådanne tys-tys-betalinger er ikke ulovlige i sig selv.

Men 77-årige Trump, som til november skal kæmpe med præsident Joe Biden om præsidentposten, er tiltalt for i alt 34 forhold vedrørende forfalskning af regnskabsmateriale.

I torsdagens retsmøde forklarer Daniels, at hendes salg af merchandise blandt andet skyldes, at hun har brug for penge til at betale omkostninger fra en anden sag.

Således skylder hun Trump knap 3,5 millioner kroner i forbindelse med et injuriesøgsmål, som blev afvist.

Derfor mener hun, at hun blot gør sit job ved at sælge merchandise.

- Det er mig, som gør mit arbejde, siger Daniels i retten.

Sagen er den første straffesag mod en tidligere amerikansk præsident. Trump er også tiltalt i tre andre straffesager, som venter på at komme for retten.

/ritzau/Reuters