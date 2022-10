Trump afgiver forklaring i injuriesag om voldtægt

Klummeskribent siger, at hun blev voldtaget af Trump. Det kaldte Trump en løgn, hvorfor hun har lagt sagt an.

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump har onsdag lokal tid afgivet vidneforklaring i en injuriesag anlagt mod ham.

Sagen er anlagt af den amerikansk klummeskribent E. Jean Carroll, som siger, at hun blev voldtaget af Trump i 1990'erne.

Den i dag 78-årige Carroll, som skrev for magasinet Elle, lagde sagde an mod den republikanske milliardær i november i 2019, hvor hun beskyldte ham for ærekrænkelse ved at påstå, at hun løj om overgrebet.

Trump sagde i juni 2019, at han aldrig havde mødt Carroll, og at "hun er ikke min type".

Han har også sagt, at Carroll forsøgte skabe interesse om den bog, hun skrev, og at hun "lyver helt og aldeles". Det var den udtalelse, som førte til injuriesøgsmålet.

Sidste uge afviste en føderal domstol i New York at udskyde Trumps vidneforklaring yderligere.

I en meddelelse udtaler det advokatfirma, som repræsenterer Caroll, onsdag:

- Vi er tilfredse med, at vi på vegne af vores klient har kunnet få Trump til at vidne i dag.

Trumps vidneforklaring har fundet sted under ed.

Det står ikke umiddelbart klart, om Trump afgav forklaring fra sit hjem Mar-a-Lago i delstaten Florida.

Tirsdag delte E. Jean Carroll et billede af sin advokat Roberta Kaplan på Twitter med teksten "Carroll mod Trump". Hun ønskede Kaplan "held og lykke med i morgen", men slettede senere opslaget på det sociale medie.

Sagen har været udskudt flere gange på grund af uenigheder om processen.

Trump mener, at han bør repræsenteres af den amerikanske regering, da han var præsident, da han kom med de udtalelser, som udgør kernen i sagen.

Sidste uge kom Trump med nye udtalelser om sagen på sit eget sociale medie Truth Social. Her gjorde han på ny grin med beskyldningerne.

Juridiske eksperter har til Vice News udtalte, at Carroll eventuelt kunne argumentere for, at Trump igen er kommet med ærekrænkende udtalelser - denne gang som privatperson.

