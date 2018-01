Mays talsmand: Trump kommer til London - uvist hvornår

USA's præsident Donald Trump har accepteret invitation til besøg, siger premierminister Theresa Mays talsmand.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, er velkommen i London, og han har sagt ja til en invitation.

Det siger en talsmand for den britiske premierminister, Theresa May, fredag.

Trump har ellers aflyst sin tur til Storbritannien i februar for at åbne en ny ambassade.

- Invitation er udvidet og accepteret, siger talsmanden og tilføjer, at der ikke er bekræftet en dato for besøget.

- USA er en af vore ældste og mest værdifulde allierede, og vort stærke og dybe partnerskab lever videre.

Donald Trump aflyste sit besøg i Storbritannien på Twitter. Trump skrev, at han ikke kom til London i februar, fordi han ikke bryder sig om den nye amerikanske ambassade i byen.

- Grunden til, at jeg har aflyst mit besøg i London, er, at jeg ikke er en stor fan af, at Obama-regeringen solgte den måske bedst placerede og fineste ambassade i London for "peaunuts" - bare for at bygge en ny en på et forkert sted for 1,2 milliarder dollar, skriver han.

- Skidt aftale. Og jeg siger nej til at klippe snore over der.

Obama-regeringen besluttede ikke ambassaden. Det gjorde hans forgænger George W. Bush.

Det står klart, at Trump ikke får nogen hjertelig velkomst i London. Londons borgmester, Sadiq Khan, og andre mener, at han er uønsket i landet.

Trumps afvisning på Twitter viser, at "han har forstået budskabet" fra Londons borgere, at de "finder hans politik og handlinger stik modsatte af byens værdier", siger Khan ifølge Sky News.

Mange har ventet, at tusinder mennesker vil demonstrere mod Trump i Londons gader på grund af hans syn på sorte, latinoer, indvandrere, nynazister og mange andre sager.

- Dette er en mand, som har promoveret had og propaganda fra en ultrahøjreorienteret organisation i dette land - Britain First, siger Chuka Umunna fra arbejderpartiet Labour.

Trump videresendte i november sidste år et tweet fra Britain First, som er en stærkt berygtet racistisk organisation. Her hævdes det, at indvandrere er voldelige og hævngerrige.

Premierminister Theresa May bekræftede 7. januar, at briterne planlægger et statsbesøg for Trump. Hun inviterede ham, da hun i 2016 som en af de første regeringsledere besøge den nyindsatte præsident.

Men forholdet led skade, da Trump videresendte tweetet fra Britain First. Hun kritiserede ham og fik et vredt svar fra Det Hvide Hus.

/ritzau/AFP