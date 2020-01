Trump afviser miljøforkæmperes dommedagsprofetier

USA slutter sig til et initiativ om plantning af 1000 milliarder træer, oplyser præsident Donald Trump.

USA's præsident, Donald Trump, tager i en tale tirsdag ved et økonomisk topmøde i Schweiz afstand fra miljø- og klimaforkæmperes "dommedagsprofetier".

- Dette er ikke en tid til pessimisme - men til optimisme, siger Trump i en tale på førstedagen af mødet i Verdens Økonomiske Forum i Davos.

Han fastslår imidlertid, at USA slutter sig til et initiativ, som er fremsat på mødet i den schweiziske bjergby. Initiativet indebærer, at der skal plantes 1000 milliarder træer.

Den amerikanske præsidents tale var koncentreret om USA's økonomiske fremgang. Han holdt den samtidig med, at en historisk rigsretssag mod ham indledes i Senatet i Washington - tusindvis af kilometer væk fra den lille alpeby i Schweiz.

/ritzau/Reuters