Trump afviser udbredt racisme: Der vil altid være brodne kar

I en kirke i Dallas genstartede præsident Trump torsdag sin valgkamp ved at afvise omfattende politireformer.

USA's præsident, Donald Trump, har offentliggjort planer om at underskrive et præsidentielt dekret rettet mod politistyrken.

Demonstranter og kritikere har foreslået gennemgribende reformer og talt om systemisk racisme i politiet, men det afviser Trump, der torsdag har talt ved en "kampagnelignende begivenhed" i en kirke i Dallas.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Dekretet skal opfordre politiet til nationale standarder for magtanvendelse.

Trump vil også støtte bedre oplæring af betjente og pilotprogrammer for socialarbejdere, der skal arbejde sammen med betjente, siger han.

Men han talte samtidig imod den bevægelse, der ønsker at reducere politiets budgetter kraftigt og sende pengene til uddannelse, velfærd og andre samfundsopgaver.

- Der vil altid være brodne kar, hvor end man ser hen, siger Trump ifølge nyhedsbureauet AFP i Dallas.

- Der er ikke så mange af dem i politiet

Præsidenten har gjort "lov og orden" til et gennemgribende slogan i sin kampagne frem mod præsidentvalget i november 2020.

Han ønsker dog ikke at pege på generelle problemer blandt betjente efter store demonstrationer ovenpå George Floyds død under en anholdelse 25. maj.

- Vi må arbejde sammen for at konfrontere snæversynethed og fordomme, hvor det end opstår. Men vi kommer ikke til at skabe fremskridt ved fejlagtigt at stemple millioner af amerikanere som racister eller snæversynede, siger Trump ifølge AFP.

Onsdag aften dansk tid meddelte Trump, at han i næste uge vil genoptage sine egentlige vælgermøder.

Vælgermøderne har de seneste tre måneder været sat på pause på grund af udbruddet af coronavirus i USA.

Hans ventede demokratiske udfordrer til november, Joe Biden, der nu har samlet nok delegerede til at blive nomineret som præsidentkandidat, er også så småt begyndt at føre valgkamp igen.

Tidligere torsdag holdt han ifølge Reuters et vælgermøde i delstaten Pennsylvania.

/ritzau/