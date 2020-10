Trump afviser valgresultat-drøftelse med Amy Coney Barrett

Ender resultatet af præsidentvalget i højesteret, ved Trump ikke, hvordan hans kandidat vil stemme, siger han.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har aldrig talt med sin kandidat til det ledige sæde i USA's højesteret, dommer Amy Coney Barrett, om hvordan hun vil stemme, hvis resultatet af præsidentvalget bliver bestridt i højesteret.

Det sagde præsidenten under et vælgerarrangement i Miami i delstaten Florida arrangeret af tv-stationen NBC natten til fredag dansk tid.

- Jeg tror, at det er hende, der skal træffe den afgørelse. Jeg tror slet ikke, at det vil være konfliktfyldt for hende, siger Trump.

- Jeg spurgte hende aldrig om det. Jeg talte aldrig med hende om det, tilføjer han.

Donald Trump siger også, at han heller aldrig har talt med Amy Coney Barrett om, hvordan hun vil stemme, hvis højesteretsafgørelsen "Roe mod Wade", der i 1973 forhindrede delstater i at fratage kvinder i USA retten til abort, bliver udfordret.

I samme ombæring afviser Trump at svare på, hvor han personligt står i forhold til abortrettigheder.

- Jeg vil ikke gøre noget, der kan påvirke nogle lige nu, siger præsidenten.

I 2016 sagde Trump, at han havde i sinde at udnævne højesteretsdommere, som vil gå i rette med afgørelsen fra 1973.

Under en høring i Senatet i tirsdags nægtede Amy Coney Barrett at svare på, om hun mener, at de historiske afgørelser, som USA's højesteret er nået frem til på områder som abort og ægteskab mellem homoseksuelle, er korrekte.

Torsdag 22. oktober vil retsudvalget i Senatet stemme om indstillingen af Amy Coney Barrett til den ledige plads som højesteretsdommer.

Hvis retsudvalget stemmer for, vil Senatet kunne godkende hende som højesteretsdommer få dage senere.

Demokraterne har protesteret imod, at afstemningen skal hastes igennem så kort tid før valget 3. november.

Får Amy Coney Barrett et sæde i højesteret, vil det skabe et konservativt flertal på 6-3 blandt dommerne ved USA's øverste domstol.

Som det sidste under arrangementet i Miami natten til fredag dansk tid bad NBC-værten Savannah Guthrie Trump om at fortælle det amerikanske folk, hvorfor han fortjener en anden præsidentperiode.

- Fordi jeg har gjort et fantastisk job, sagde Trump.

/ritzau/