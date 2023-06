Trump angriber justitsministeriet i første tale siden tiltale

USA's tidligere præsident Donald Trump brugte sin første offentlige optræden, efter at han har fået en føderal tiltale, til at rette nye angreb på det amerikanske justitsministerium.

Han beskylder - uden at give beviser - anklagere for at føre en politisk motiveret kampagne for at holde ham væk fra Det Hvide Hus.

Lørdag er han nemlig til stede på delstaten Georgias republikanske kongres.

Her påstår han, at USA's præsident, Joe Biden, en demokrat, har orkestreret tiltalen for at underminere sin største politiske rivals præsidentkampagne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er ikke beviser, der støtter Trump påstande. Justitsministeriet fastholder, at alle dets efterforskningsmæssige beslutninger træffes uden at skele til partipolitik.

Biden har sagt, at han ikke vil involvere sig i sagen.

- Den latterlige og grundløse tiltale mod mig fra Biden-administrationens bevæbnede uretfærdighedsministerium kommer til at blive husket som et af de mest forfærdelige tilfælde af magtmisbrug i vores lands historie, siger Trump til lokale partifæller i Georgia.

- Denne ondskabsfulde forfølgelse er en parodi på retfærdighed.

Bemærkningerne fra Trump kommer, dagen efter at anklagere har offentliggjort et anklageskrift med 37 punkter mod ham.

I det anklages han for at have fejlhåndteret klassificerede dokumenter, hvoraf nogle af dem indeholder nogle af landets med følsomme sikkerhedshemmeligheder, efter at han forlod Det Hvide Hus i 2021.

Anklagerne hævder, at den tidligere præsident beholdte materiale - herunder dokumenter om det amerikanske atomprogram og landets sårbarheder ved et muligt angreb - som han vidste, at han ikke skulle have beholdt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 49 sider lange tiltale beskriver også to tilfælde, hvor Trump angiveligt har delt klassificeret information med personer, der ikke var autoriseret til at modtage det. Han har angiveligt også forsøgt at forhindre, at regeringen fik materialet tilbage.

Trump skal møde i en domstol i Miami på torsdag. Det er dagen inden hans 77-års fødselsdag.

Mens han kalder det "en vittighed af en tiltale" fortæller Trump sit publikum i Georgia, at anklagen vil styrke hans støtte i Det Republikanske Parti.

Trump er ifølge meningsmålinger blevet mere populær blandt republikanske vælgere, efter at han i marts blev tiltalt i en anden straffesag.

- Det eneste gode er, at det har drevet mine tal i meningsmålingerne helt op, siger han.

/ritzau/Reuters