Trump anker dom for seksuelt overgreb og æreskrænkelse

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump har torsdag anket sin dom for seksuelt overgreb og æreskrænkelse mod forfatteren E. Jean Carroll.

E. Jean Carrol havde lagt sag an mod den tidligere præsident, som hun beskylder for at have voldtaget hende i 1995 eller 1996 og derefter ærekrænke hende ved at nægte, at det er sket.

En domstol afgjorde tirsdag, at Donald Trump skal betale hende i alt fem millioner dollar i erstatning. Det svarer til 34 millioner kroner.

76-årige Trump, der var præsident i USA fra 2017 til 2021 og lige nu ligger i front til at blive republikanernes præsidentkandidat, siger, at Carroll fandt på beskyldningerne om voldtægt.

- Jeg har absolut ingen idé om, hvem denne kvinde er. Denne dom er en skændsel - en fortsættelse af den største heksejagt nogensinde, skrev han efter dommen i opslag på sit sociale medie, Truth Social.

Nævningetinget afviste derimod Carrolls anklage om, at Trump havde voldtaget hende tilbage i 1990'erne.

Allerede efter dommen sagde Donald Trumps advokat, Joseph Tacopina, at afgørelsen ville blive anket.

Juridiske eksperter vurderer, at der potentielt kan gå flere år, før ankesagen når sin konklusion.

Forude venter dog flere andre sager, der kan udgøre hindringer for den tidligere præsident og hans ønske om at genindtage Det Hvide Hus.

Det drejer sig blandt andet om en sag om betaling til pornoskuespilleren Stormy Daniels til gengæld for, at hun holdt mund om en påstået affære.

Myndighederne er også ved at efterforske, om den daværende præsident brød loven i 2020, da han ringede til Georgias indenrigsminister og bad ham "finde" godt 11.000 stemmer, der ville ændre valgresultatet til Trumps fordel i den afgørende delstat.

Også Trumps opbevaring af hemmeligstemplede dokumenter, som han har taget med fra Det Hvide Hus til sit hjem i Florida, er genstand for en undersøgelse.

/ritzau/Reuters