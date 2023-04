Trump anklages for at give to kvinder og en dørmand tys-tys-penge

Et længe ventet anklageskrift mod den tidligere amerikanske præsident Donald Trump er tirsdag blevet præsenteret og delt med offentligheden.

Her fremgår det, at der er i alt 34 anklager mod Trump.

Det skriver flere medier - herunder nyhedsbureauet Reuters og NBC News.

Trump blev tirsdag eftermiddag lokal tid stillet for retten i New York og præsenteret for anklagerne. Han erklærede sig ikke skyldig i alle anklagepunkter.

Umiddelbart efter har statsadvokat Alvin Bragg løftet sløret for nogle af de nærmere detaljer i anklagerne.

Han oplyser blandt andet, at Trump skal have betalt tys-tys-penge til to forskellige kvinder og en tidligere dørmand i Trump Tower.

Den ene af kvinderne formodes at være pornoskuespilleren Stormy Daniels. Hun hævder at have haft en affære med Trump i 2006.

Daniels hævder at have fået 130.000 dollar - knap 900.000 kroner - få dage før præsidentvalget i 2016.

Pengene fik hun af Trumps daværende advokat, Michael Cohen, for at tie stille om affæren.

Cohen har erkendt, at han betalte Stormy Daniels pengene.

Den anden kvinde skal ifølge Alvin Bragg være blevet betalt 150.000 dollar - godt en million kroner - for ikke at sige til nogen, at hun angiveligt har haft sex med Trump.

Dørmanden skal være blevet betalt 30.000 dollar - 205.000 kroner - for at tie stille om beskyldninger om, at Trump skal have fået et barn uden for ægteskabet. Det skriver Reuters.

Det er ikke i sig selv ulovligt at betale andre personer for at tie stille.

Betalingerne er dog angiveligt blevet bogført som forretningsudgifter i form af advokatsalær.

Anklagerne mener, at det svarer til, at Trump har forfalsket forretningsdokumenter, hvilket er ulovligt i New York.

